Военкор Стешин: выдавшую жилье экс-мигрантам главу Мытищ наградили медалью РПЦ

«Дети — самое ценное в жизни каждого из нас. Мы стремимся создать для них комфортную и уютную атмосферу, чтобы они были счастливы. Поздравляю вас с получением жилищного сертификата и желаю всего самого лучшего! Пусть в ваших семьях царят гармония, достаток, радость и детский смех, а каждый день будет наполнен улыбками, весельем и исполнением самых заветных желаний», — заявляла глава городского округа во время вручения сертификата.