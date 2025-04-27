Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Островце старая труба была взорвана под контролем МЧС

В Островце, после подрыва, упала старая труба котельной.

Источник: Комсомольская правда

В Островце взорвали трубу городской котельной, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион». Судя по опубликованному видео, взрыв и падение были очень громкими и были слышны, наверное, всему городу.

Взрыв трубы организовали сотрудники МЧС, все прошло под их контролем. Труба упала на предназначенное для этого место.

Труба котельной ЖКХ была в плохом техническом состоянии, поэтому было решено ее демонтировать. На месте старой трубы возведут новую металлическую с устройством системы контроля удаляемых газов.

Мы писали, что в Белгидромете прокомментировали видео с природным явлением, которые было замечено 26 апреля в Минске: «Не смерч, но пыльный вихрь» (здесь подробнее).

А еще узнали, что изменится в жизни дачников в Беларуси в 2025: выборы председателей товариществ, назначения из облисполкома, виртуальное голосование, инженерные сети, заброшенные участки, вынос счетчиков (все подробности здесь).