В Островце старая труба была взорвана под контролем МЧС

В Островце взорвали трубу городской котельной, сообщает телеграм-канал «Пул 4 Регион». Судя по опубликованному видео, взрыв и падение были очень громкими и были слышны, наверное, всему городу.
Взрыв трубы организовали сотрудники МЧС, все прошло под их контролем. Труба упала на предназначенное для этого место.
Труба котельной ЖКХ была в плохом техническом состоянии, поэтому было решено ее демонтировать. На месте старой трубы возведут новую металлическую с устройством системы контроля удаляемых газов.
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