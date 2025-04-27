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В Омске к юбилею Победы в ВОВ пройдут крупные соревнования по охоте

Соревнования будут включать несколько этапов стрелковых испытаний.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области совместно с охотничье-стрелковым клубом «Охотничья заимка» проведут соревнования по стрельбе среди охотников. Соревнование пройдет в охотничье-стрелковом клубе «Охотничья заимка» 4 мая 2025 года в 11:00. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования пройдут в индивидуальном зачете и будут включать несколько этапов стрелковых испытаний. Победители получат ценные призы: разрешения на добычу копытных животных в охотничьих угодьях Омской области в предстоящем сезоне. Дополнительные разрешения и другие призы будут разыграны среди остальных участников в ходе лотереи.

Для всех участников будет организована полевая кухня. К участию приглашаются все желающие, имеющие зарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие 12 калибра. Профессиональные спортсмены и лица, имеющие спортивные разряды по стрельбе, будут участвовать вне зачета.

Соревнования состоятся в охотничье-стрелковом клубе «Охотничья заимка» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, д. 6а.