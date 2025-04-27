В Омске к юбилею Победы в ВОВ пройдут крупные соревнования по охоте

Соревнования пройдут в индивидуальном зачете и будут включать несколько этапов стрелковых испытаний. Победители получат ценные призы: разрешения на добычу копытных животных в охотничьих угодьях Омской области в предстоящем сезоне. Дополнительные разрешения и другие призы будут разыграны среди остальных участников в ходе лотереи.