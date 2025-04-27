Узбекистан планирует запустить с соседями проект по управлению водными ресурсами

Вопрос изменения климата и связанная с ним проблема водных ресурсов стоят на повестке дня в Ташкенте и в регионе в целом. В декабре 2024 года спецпредставитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил, что климатическая угроза в Центральной Азии — это не абстрактный отдаленный вызов, а реальная насущная проблема, которая затрагивает все аспекты жизни. Изменение климата приведет к жарким и продолжительным летним засухам, таянию ледников, а также сокращению водных ресурсов, а эти факторы в свою очередь влияют на продовольственную безопасность, доступ к воде и сказываются на здоровье людей.