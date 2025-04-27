Узбекистан планирует запустить с соседями проект по управлению водными ресурсами

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /ТАСС/. Агентство космических исследований и технологий Узбекистана («Узбеккосмос») обсуждает с коллегами из других стран Центральной Азии запуск программы по мониторингу и управлению водными ресурсами. Об этом рассказал замглавы агентства Мухиддин Ибрагимов.
«Сейчас мы обсуждаем запуск программы по управлению водными ресурсами Центральной Азии», — сказал Ибрагимов в интервью азербайджанскому изданию AnewZ.
Он напомнил, что пять стран региона питаются за счет всего двух рек — Амударьи и Сырдарьи. «В наших интересах правильным образом распределить эти ресурсы. Вода — это жизненно важный ресурс. Без воды “игра окончена”, — подчеркнул чиновник.
Замглавы «Узбеккосмоса» добавил, что агентство старается наладить прочные связи с тюркскими государствами. «Для нас сотрудничество с соседями, с братскими странами, является приоритетом», — отметил Ибрагимов.
Вопрос изменения климата и связанная с ним проблема водных ресурсов стоят на повестке дня в Ташкенте и в регионе в целом. В декабре 2024 года спецпредставитель президента Узбекистана по внешней политике Абдулазиз Камилов заявил, что климатическая угроза в Центральной Азии — это не абстрактный отдаленный вызов, а реальная насущная проблема, которая затрагивает все аспекты жизни. Изменение климата приведет к жарким и продолжительным летним засухам, таянию ледников, а также сокращению водных ресурсов, а эти факторы в свою очередь влияют на продовольственную безопасность, доступ к воде и сказываются на здоровье людей.