Молдова может остаться без меда: Заморозки наносят ещё один удар

В этом году апрельские заморозки поставили под сомнение продуктивное цветение акации, из-за чего коммерческих партий главного сортового меда Молдовы может и не быть.
Как отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы ANARM Ион Максим, доля акациевого меда в общем производстве продукта в РМ не очень велика — обычно в пределах 10−20%. Однако это сотни, а в лучшие годы — до одной тысячи тонн товара.
В нынешнем году медосбор с акации, вероятно, будет лишь в некоторых районах «кодровой зоны». Перспективы первого медосбора — с акации и рапса — в нынешнем году ослабляются еще и тем, что далеко не все пчеловоды из-за финансовых сложностей обеспечили дорогостоящую подкормку пчелосемей, пишет logos-pres.md.