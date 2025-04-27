Молдова может остаться без меда: Заморозки наносят ещё один удар

В нынешнем году медосбор с акации, вероятно, будет лишь в некоторых районах «кодровой зоны». Перспективы первого медосбора — с акации и рапса — в нынешнем году ослабляются еще и тем, что далеко не все пчеловоды из-за финансовых сложностей обеспечили дорогостоящую подкормку пчелосемей, пишет logos-pres.md.