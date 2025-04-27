Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Ряд частных клиник Вологодской области перестал делать аборты, в результате их количество в первом квартале сократилось в 13 раз, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Отмечу, что некоторые частные медучреждения региона перестали выполнять процедуры по искусственному прерыванию беременности. В результате — за 1 квартал количество абортов снизилось до 32, в прошлом году их было 420», — написал он в воем Telegram-канале.
Филимонов напомнил, что в Вологодской области действует программа «Защити меня сегодня» по работе с беременными женщинами, которая предусматривает стимулирующие выплаты медикам в размере 5 тысяч рублей за каждую сохранённую беременность, 25 тысяч рублей — при рождении ребёнка.
Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации «Спаси жизнь» Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.