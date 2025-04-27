Число абортов в Вологодской области сократилось в 13 раз

Ранее Филимонов сообщал, что 25 февраля состоялась встреча с врачами частных и государственных клиник по вопросу народосбережения в регионе. Во встрече приняли участие иерей Федор Лукьянов, митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, учредитель благотворительной организации «Спаси жизнь» Владислав Юрьев, представители медицинского сообщества региона. Глава региона отметил, что власти призвали частные и государственные клиники полностью отказаться от лицензии на оказание процедуры по искусственному прерыванию беременности.