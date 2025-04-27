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Житель Ростовской области предстанет перед судом за убийство знакомого

В Ростовской области пойдет под мужчина, избивший знакомого до смерти.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба донского Следкома.

В апреле прошлого года 56-летний житель Гуково находился в доме на улице Черняховского. Во время ссоры он избил руками и ногами своего 54-летнего знакомого. Удары наносил по голове и туловищу. От полученных травм человек скончался.

Мужчина сбежал с места преступления, но позднее был задержан. По ходатайству следователя его заключили под стражу.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.