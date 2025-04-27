Полиция установила личность жительницы Уфы, избившей собаку при ребенке

УФА, 27 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы установили личность женщины, которая избила собаку из-за пролитого кофе при ребенке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой.
После этого, башкирская полиция сообщила РИА Новости об организации проверки. В пресс-службе МВД по Башкирии агентству уточнили, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 10 по городу Уфе. «Полицейские установили личность женщины, фигурирующей на видеозаписи. Ей оказалось 28-летняя уфимка. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе.