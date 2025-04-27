Полиция установила личность жительницы Уфы, избившей собаку при ребенке

Ранее в СМИ и соцсетях было опубликовано видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения в подъезде жилого дома. На кадрах видно, как женщина ведет небольшого размера собаку за поводок, в один момент она роняет стакан, громко матерится, несколько раз пинает собаку и говорит ребенку, что теперь придется идти за новым кофе. Женщина упрекает ребенка, что в пролитом кофе виновата его собака. На записи слышно, как происходящим возмущается жительница дома. Женщина отвечает, что это не ее дело и уходит вместе с ребенком и собакой.