Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Братья Запашные представили свое цирковое шоу «И100РИЯ» в стенах донецкого цирка, его будут показывать две недели, передаёт корреспондент РИА Новости.
«Очень ждали братьев Запашных. Привезли нам такую замечательную программу, которую вы сами видите», — рассказал агентству начальник отдела по организации зрителя донецкого цирка «Космос» Александр Клюев.
По словам представителя администрации цирка, практически все билеты раскуплены из-за высокого ажиотажа.
«По поводу завтра и до конца программы, пока только верхние ряды (свободны — ред.) до 9 мая. Вместимость — 1849 (мест — ред), 1300−1400 (мест -ред.) уже выкуплено», — рассказал собеседник агентства.
По окончании мероприятия зрители шоу стоя аплодировали и кричали московским артистам «Молодцы», «Браво» и «Спасибо».
Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой «И100РИЯ» с 27 апреля до 11 мая.