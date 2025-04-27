Минтранс предлагает запретить изменять способ оплаты поездки в такси

В частности, нововведения коснутся и поездок в такси. Так, планируется исключить случаи изменения способа оплаты в такси, когда его не заказывают, а берут «от бордюра». На разные тарифы такси было много нареканий от белорусов. В частности, за поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей (здесь подробнее).