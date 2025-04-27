Минтранс предлагает запретить изменять способ оплаты поездки в такси

До 5 мая Министерство транспорта и коммуникаций на Правовом форуме Беларуси проводит общественное обсуждение проекта постановления правительства, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров.
В частности, нововведения коснутся и поездок в такси. Так, планируется исключить случаи изменения способа оплаты в такси, когда его не заказывают, а берут «от бордюра». На разные тарифы такси было много нареканий от белорусов. В частности, за поездку в такси по одному маршруту можно утром заплатить 32 рубля, а вечером 288 рублей (здесь подробнее).
Кроме того, хотят уточнить перечни случаев, при которых пассажир такси вправе отказаться от оплаты своей поездки.
Кстати, Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров: «С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация» (подробности все здесь).
Мы писали, что в Островце старая труба была взорвана под контролем МЧС (здесь подробности).