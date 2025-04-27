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Умер один из создателей «Звездных войн» Брюс Логан

Логан работал над созданием «Космической одиссеи» Кубрика и «Страха и ненависти в Лас-Вегасе».

Источник: Аргументы и факты

Американский кинооператор, актер и сценарист Брюс Логан умер на 79-м году жизни, сообщает Deadline.

По данным издания, артист внезапно скончался в начале апреля. При этом детали его смерти и причины не приводятся.

Логан работал над созданием культовых проектов — «Звездные войны», «Космическая одиссея», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многих других.

Он сотрудничал с Мадонной, Принсом и Родом Стюартом.

Ранее стало известно, что в возрасте 77 лет умер народный артист РФ Фидан Гафаров.

В качестве актера он дебютировал в драме «Песнь о любви», позже сыграл Алтындуга в фильме «Всадник на золотом коне».