Умер один из создателей «Звездных войн» Брюс Логан

Американский кинооператор, актер и сценарист Брюс Логан умер на 79-м году жизни, сообщает Deadline.
По данным издания, артист внезапно скончался в начале апреля. При этом детали его смерти и причины не приводятся.
Логан работал над созданием культовых проектов — «Звездные войны», «Космическая одиссея», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и многих других.
Он сотрудничал с Мадонной, Принсом и Родом Стюартом.
Ранее стало известно, что в возрасте 77 лет умер народный артист РФ Фидан Гафаров.
В качестве актера он дебютировал в драме «Песнь о любви», позже сыграл Алтындуга в фильме «Всадник на золотом коне».