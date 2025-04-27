Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли участие в субботнике

— В этом году мы не только убираемся и наводим чистоту, но и окружаем вниманием наше старшее поколение, потому что в госпитале проходят лечение ветераны Великой Отечественной, дети войны, ветераны труда и участники специальной военной операции. В год 80-летия Победы это очень важно, — отметил Александр Ведерников.