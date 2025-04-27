Депутаты Заксобрания Иркутской области приняли участие в субботнике

В эти выходные по всей Иркутской области проходит уборка: муниципалитеты наводят порядок после зимы перед майскими праздниками. Традиционно в таких мероприятиях принимают участие жители, волонтеры, трудовые коллективы. Всегда выходят на субботник и депутаты областного парламента вместе с сотрудниками аппарата Заксобрания. В этом году они, вместе с общественниками и волонтерами, решили убраться на территории областного Клинического госпиталя ветеранов войн.
Как и требовалось, убрали сухие ветки и листья, собрали мусор, покрасили бордюры. Как объяснил председатель Заксобрания Александр Ведерников, именно госпиталь был выбран в преддверии юбилея Победы.
— В этом году мы не только убираемся и наводим чистоту, но и окружаем вниманием наше старшее поколение, потому что в госпитале проходят лечение ветераны Великой Отечественной, дети войны, ветераны труда и участники специальной военной операции. В год 80-летия Победы это очень важно, — отметил Александр Ведерников.
По словам руководителя учреждения Игоря Демина, столь массовый субботник здесь прошел впервые. Кроме того, спикер областного парламента вместе с главврачом осмотрел кабинеты, оценил имеющееся оборудование и пообщался с теми, кто сейчас проходит лечение.