В Калининград привезли частицу Вечного огня с мемориала «Поклонная гора»

В Калининград доставили частицу Вечного огня с мемориала «Поклонная гора». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Храброво в воскресенье, 27 апреля.
Зажжённую лампу Дэви привезли представители мотоклуба «Ночные волки» на самолёте. В аэропорту памятный огонь встречали юнармейцы Романовской средней школы и участники мотоклуба.
«С сегодняшнего дня частица огня будет храниться в байкер-центре в Калининграде. 9 мая она будет доставлена нашей мотоколонной в посёлок Русское Зеленоградского округа для торжественной церемонии зажжения на мемориальном комплексе, где огонь будет гореть вечно», — рассказал Алексей Ткачёв, участник мотоклуба.