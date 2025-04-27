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В Калининград привезли частицу Вечного огня с мемориала «Поклонная гора»

Зажжённую лампу Дэви доставили представители мотоклуба «Ночные волки».

В Калининград доставили частицу Вечного огня с мемориала «Поклонная гора». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Храброво в воскресенье, 27 апреля.

Зажжённую лампу Дэви привезли представители мотоклуба «Ночные волки» на самолёте. В аэропорту памятный огонь встречали юнармейцы Романовской средней школы и участники мотоклуба.

«С сегодняшнего дня частица огня будет храниться в байкер-центре в Калининграде. 9 мая она будет доставлена нашей мотоколонной в посёлок Русское Зеленоградского округа для торжественной церемонии зажжения на мемориальном комплексе, где огонь будет гореть вечно», — рассказал Алексей Ткачёв, участник мотоклуба.