В Калининград привезли частицу Вечного огня с мемориала «Поклонная гора»

«С сегодняшнего дня частица огня будет храниться в байкер-центре в Калининграде. 9 мая она будет доставлена нашей мотоколонной в посёлок Русское Зеленоградского округа для торжественной церемонии зажжения на мемориальном комплексе, где огонь будет гореть вечно», — рассказал Алексей Ткачёв, участник мотоклуба.