В Иркутской области будут присуждать звания заслуженного артиста и художника

Список почетных званий для работников культуры Иркутской области может быть расширен. Губернатор региона Игорь Кобзев предложил ввести два новых: «Заслуженный артист» и «Заслуженный художник». Об этом говорилось во время ежегодного послания главы региона к Законодательному Собранию.
— Ежегодно три лучших работника культуры получают звание «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области». Но мы понимаем, что наград заслуживает большее количество творческих работников, — пояснил свою инициативу Игорь Кобзев.
Соответствующее поручение дано областному министерству культуры.
Вместе с тем глава региона отметил, что сейчас в Приангарье ведется работа по привлечению новых кадров в сельские учреждения культуры. Для этого уже разработана и действует федеральная программа «Земский работник культуры» и в этом году ее участниками в Иркутской области станут 8 человек. После переезда в сельскую местность они получат выплату в 1 миллион рублей. При этом отбор участников продолжается, а посмотреть вакансии, на которые ищут специалистов, можно на сайте профильного министерства.
Отмечается, что за последние пять лет благодаря нацпроекту «Культура» (а теперь это будет нацпроект «Семья») удалось построить 9 новых домов культуры и капитально отремонтировать 19, обновили материальную базу еще 80 подобных учреждений. Эта работа будет продолжена и в 2025 году, уже запланирован капитальный ремонт в пяти учреждениях.