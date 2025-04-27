В Иркутской области будут присуждать звания заслуженного артиста и художника

Вместе с тем глава региона отметил, что сейчас в Приангарье ведется работа по привлечению новых кадров в сельские учреждения культуры. Для этого уже разработана и действует федеральная программа «Земский работник культуры» и в этом году ее участниками в Иркутской области станут 8 человек. После переезда в сельскую местность они получат выплату в 1 миллион рублей. При этом отбор участников продолжается, а посмотреть вакансии, на которые ищут специалистов, можно на сайте профильного министерства.