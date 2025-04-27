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В Башкирии задержали пьяного мотоциклиста

В ГАИ составили протокол о пьяном вождении 36-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Сибае 26 апреля сотрудники ГАИ задержали 36-летнего нетрезвого водителя мотоцикла. Об этом сообщил глава ведомства в Башкирии Владимир Севастьянов.

По предоставленным данным, мотоциклист находился за рулем «Рэйсера», а после пытался скрыться от инспекторов. Во время проверки обнаружили, что у него не было документов. Кроме того, от мужчины исходил резкий запах алкоголя.

Алкотектор показал 1,039 мг/л содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мотоциклиста составили протокол, транспорт поместили на автостоянку.

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