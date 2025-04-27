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Какая погода будет в Казахстане 28 апреля

АЛМАТЫ, 27 апр — Sputnik. На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты — ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе — сильные дожди, на западе, севере, в центре Казахстана возможно выпадение града, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +14° 7 м/с 41% 763 мм рт. ст. +18°
Источник: Sputnik

По республике прогнозируются усиление ветра, на юге, юго-западе, северо-западе с пыльной бурей, на севере, западе, юго-востоке в ночные и утренние часы на западе — туман.

В Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке, востоке Мангистауской, на севере, западе Жамбылской, на юге Актюбинской областей сохранится высокая пожарная опасность, на севере Атырауской, на западе Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 23−25 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 29−31 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 34−36 тепла.