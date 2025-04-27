Губернатор Иркутской области принял участие во Всероссийском субботнике

В субботу, 26 марта, субботники проводились по всей России. Не осталась в стороне и Иркутская область. На уборку вышли жители, коллективы, общественники. Присоединились и члены областного правительства, сотрудники министерств и ведомств, во главе с губернатором Игорем Кобзевым.
Губернатор в этот день успел поучаствовать сразу в двух акциях: уборке на территории Иркутского военного госпиталя и в Кайском бору.
— Мы вместе, общими усилиями, делаем наш край чище и красивее, после зимы приводим в порядок территории, где часто бываем, и помогаем тем, кто в силу разных причин не может сделать это самостоятельно, — подчеркнул Игорь Кобзев.
В Приангарье ко Всероссийскому субботнику присоединились и другие муниципалитеты — везде наводится порядок в общественных местах, собирается мусор, убирается сухая растительность, оставшаяся после зимы. Правда, в некоторых территориях эти мероприятия пришлось отложить из-за плохой погоды.