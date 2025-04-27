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Идем на рекорд: в понедельник в Перми установится снежный покров

По данным МЧС, 28 апреля в Прикамье ожидаются снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, гололедица и тому подобное.

По данным МЧС, 28 апреля в Прикамье ожидаются снег, порывы ветра до 18 метров в секунду, гололедица и тому подобное.

Как сообщает ресурс «Опасные природные явления», ожидаемый завтра и в ночь на 29 апреля снегопад может стать сильнейшим за последние годы. Высота снежного покрова может составить 20 см и более.

Сегодняшний холодный фронт, который привел к резкому падению температуры, к утру обещает пермякам переход через ноль и умеренный минус. По северу края снег лег уже в воскресенье.

Соответственно, мы возвращаемся к зимнему режиму взаимодействия с небесной канцелярией: под линиями ЛЭП и рекламными щитами не стоять, под деревьями не парковаться,

соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. И вообще по возможности держаться поближе к дому.