СК: задержанному Кузину пообещали $18 тысяч за убийство генерала Москалика

«Компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Он описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года Кузин скрылся», — рассказали в СК.