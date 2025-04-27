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Лаврова спросили о детях, потерявших семью из-за конфликта на Украине

Лавров: РФ передает близким детей, потерявших семью из-за конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия постоянно озвучивает информацию о детях, оставшихся без дома или семьи из-за конфликта на Украине, и передает их родственникам по первому требованию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS.

«Мы озвучиваем любые имеющиеся у нас подробности об этих детях, и, как только родители или другие их родственники дают о себе знать, они получают детей обратно», — сказал он.

По словам Лаврова, обмены происходят раз в несколько месяцев при посредничестве Катара, ОАЭ или Саудовской Аравии.

При этом министр подчеркнул, что этот процесс продолжается уже почти три года между омбудсменами Украины и РФ.