В Малоритском районе парашютистка застряла на дереве на высоте 12 метров

Все случилось, когда днем 27 апреля члены секции парашютного спорта Брестского аэроклуба проводили плановые прыжки из самолета с парашютом. Однако все пошло не по плану, когда одну из парашютисток снесло ветром к лесу. Там стропы ее парашюта зацепились за дерево. В итоге девушка повисла на высоте порядка 12 метров.