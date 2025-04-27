В Малоритском районе парашютистка застряла на дереве на высоте 12 метров

В Малоритском районе парашютистка застряла на дереве, повиснув на высоте 12 метров. На помощь девушке ей пришли спасатели, сообщает телеграм-канал МЧС Беларуси.
Все случилось, когда днем 27 апреля члены секции парашютного спорта Брестского аэроклуба проводили плановые прыжки из самолета с парашютом. Однако все пошло не по плану, когда одну из парашютисток снесло ветром к лесу. Там стропы ее парашюта зацепились за дерево. В итоге девушка повисла на высоте порядка 12 метров.
Помогли участнице прыжков работники МЧС. Для того, чтобы добраться к девушке, они использовали альпинистское снаряжение. Момент спасения попал на видео.
После спуска с дерева спортсменку осмотрел медицинский работник аэроклуба.
«Девушка не пострадала и в госпитализации не нуждается», — отмечают в МЧС.
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