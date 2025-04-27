И еще 60. В Петербург закупают новые электробусы

Аукцион объявлен 25 апреля, его максимальная стоимость почти 3 миллиарда. Поставка предполагается в три партии по 20 машин: не позднее 30 сентября 2025 года, не позднее 31 октября 2025 года и не позднее 31 января 2026-го.
Это должен быть электробус длиной не более 12,5 метра, вместимостью не менее 70 человек. Запас хода на полной зарядке, как и в предыдущей закупке, должен быть не менее 240 км.
Напомним, «Пассажиравтотранс» регулярно берет в опытную эксплуатацию электробусы различных поставщиков. Сейчас исполняется контракт на 28 машин «Сириус» с «Транс-Альфой». Специально для электробусов строится парк на Ржевке.
Первую очередь хотят открыть до конца года.
Всего в Петербурге работает 36 электробусов. Смольный заявлял, что в 2025 году на линию выведут 100.