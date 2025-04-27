Европейский вариант: Просьба уступить место в кишиневском троллейбусе довела девушку до слёз, парень вступился — народ возмутился

Может в Европе пенсионеры и обижаются, когда им уступают место, но у нас немного другая ситуация. Наши не просто так с сумками в общественном транспорте едут. Нужда заставляет. Кстати, много раз сталкивалась со случаями, когда далеко не молодые люди отказывались, когда им уступали место в общественном транспорте. Если же человек попросил, значит ему надо, значит, ему худо.