Европейский вариант: Просьба уступить место в кишиневском троллейбусе довела девушку до слёз, парень вступился — народ возмутился

В Кишиневском автобусе сегодня, 27 апреля, произошёл вполне стандартный случай, но это видео стало самым обсуждаемым.
Молодые люди не стали уступать место пенсионерке с тележкой: дескать, мы не обязаны!
В итоге случился скандал с криками и слезами.
Пенсионерка ехала с сумкой, возможно с кладбища, на видео видно, что у неё, скорее всего была тяпка. Впрочем, неважно откуда она ехала. Тут уже у сорокалетних порой давление зашкаливает, а с возрастом совсем худо становится.
В общем, женщина попросила молодых людей уступить ей место, что вызвало слёзы у девушки, а её молодой человек вступился за свою любимую. Допустим, девушка после операции, заболела, чего-то ещё там… Но парень-то смог бы уступить место. Без скандалов и споров.
Но чуда не произошло. Молодой человек указал, что, если что-то не нравится, пусть ездят на такси. Он чё, не из Молдовы, не знает почему наши пенсионеры на такси не «ездют»? Может быть сами на такси поехали бы.
«Я вас успокою всех», — сказал молодой человек, выходя из транспорта. Что он имел ввиду?
Мнения пользователей соцсетей разделились.
Люди помладше считают, что парочка поступила верно, люди постарше обвинили в неуважении к пожилым.
Вот комментарий, представителя нового поколения (публикуется без правки):
«Если вы в свои 70 лет взяли большую торбу и добрались до остановки значит, ты и в состоянии стоять. Здесь не в воспитании дело. Как себя ведут старики, хуже молодежи. Почему я иду с учёбы иду уставшая, плачу за место, а они гуляли по рынку весь день не устали, и я должна место уступить. Пожилые если они себя считают воспитанными, а ведут себя как быдло».
Да, среди представителей третьего возраста есть ещё представители с крутым характером. Но не от большого счастья они хотят по базарам, выбирая продукты подешевле.
А вот что пишут взрослые люди:
«В наше время, когда молодые были, стыдно было сидеть в транспорте!!! А если сделали бы замечание, то сгорели бы со стыда!».
«Молодые и здоровые должны, обязаны уступать пожилым места в транспорте. Это уважение к возрасту. Сами такими будут».
«Эти два дебила не молодеют, а закон бумеранга никто не отменял».
В общем, если интересно, можете почитать тут.
На самом деле, всё начинается с того, что мамочки усаживают на свободные места своих 7−8-летних деток, которые могут и постоять, доказывая свою самостоятельность. Конечно, если транспорт не сильно переполнен, иначе дитятко и задавить могут. Мы все это прекрасно понимаем.
Потом детки говорят, мол, я заплатил за проезд, а пенсионеры бесплатно едут.
Может в Европе пенсионеры и обижаются, когда им уступают место, но у нас немного другая ситуация. Наши не просто так с сумками в общественном транспорте едут. Нужда заставляет. Кстати, много раз сталкивалась со случаями, когда далеко не молодые люди отказывались, когда им уступали место в общественном транспорте. Если же человек попросил, значит ему надо, значит, ему худо.
Неужели надо умереть у всех на глазах, чтобы доказать, что тебе нужна передышка.
О времена, о нравы!
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