Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с «Химками» на выезде вечером 27 апреля

«Красно-черные» забили первыми, но далее дважды пропустили и спаслись благодаря голу-красавцу Родриго Эсковаля — 2:2 (12+).
Тольяттинцы вышли вперед на 12-й минуте встречи. В третьей игре подряд отличился Артем Дзюба. Позже «Химки» перехватили инициативу. На 24-й Константин Савичев отправил мяч в свои ворота, а на 29-й Александра Васютина огорчил Лукас Вера — 1:2.
Во втором тайме, на 67-й, Родриго Эсковаль после подачи углового точно ударил через себя и сравнял счет — 2:2. После этого по воротам хозяев пробили Кирилл Данилин и Владимир Хубулов, но цифры на табло остались прежними.
«Акрон» опустился на десятое место с 29 очками и пропустил вперед «Крылья Советов». Самарцы дома разобрались с «Оренбургом» — 2:0 (12+).
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