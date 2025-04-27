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В уфимском троллейбусе зазвучат военные песни

В столице Башкирии пройдет акция «Маршрут Победы».

Источник: Комсомольская правда

В Уфе 29 апреля стартует акция «Маршрут Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Башкирии. В рамках акции в общественном транспорте военные песни.

Акция пройдет в троллейбусном маршруте № 9. В мероприятии примут участие артисты разных учреждений культуры. Уфимца смогут исполнить военные композиции вместе с ними. Начало акции запланировано на 19:00.

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