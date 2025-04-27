Семь спортсменов из Ростовской области выступят на Спартакиаде по ушу

В Москве прошли три крупных соревнования по ушу: первенство России, чемпионат России, а также отборочный этап на летнюю Спартакиаду молодежи. В них приняли участие 365 человек из 28 регионов страны. Спортсмены из Ростовской области заняли призовые места в каждом соревновании.