Семь спортсменов из Ростовской области выступят на Спартакиаде по ушу

Донские ушуисты вернулись с наградами с всероссийских соревнований. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министерство спорта региона.
В Москве прошли три крупных соревнования по ушу: первенство России, чемпионат России, а также отборочный этап на летнюю Спартакиаду молодежи. В них приняли участие 365 человек из 28 регионов страны. Спортсмены из Ростовской области заняли призовые места в каждом соревновании.
На Первенстве России 1 место в своей весовой категории занял Вячеслав Рыбалка, 2 место завоевали Савелий Хаванский, Дарья Селезнева и Давид Халмурзаев. «Бронза» у Захара Горенко и Ивана Шелкеева.
На всероссийских соревнованиях третье место заняли Максим Филиппов и Сергей Колыбельников. А на чемпионате бронза досталась Артуру Сиражудинову. Всего в финал спартакиады прошли семь спортсменов из донского региона.