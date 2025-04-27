Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных «ПИФ». «ПИФу» уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же — донецкому цирку, уточнила помощница.