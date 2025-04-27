Труппа Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку

ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Цирковая труппа братьев Запашных собрала фуру гуманитарной помощи в Горловку, заявил Эдгард Запашный на встрече с журналистами.
Братья Запашные приехали в Донецк на две недели и будут выступать со своей шоу-программой «И100РИЯ» с 27 апреля до 11 мая.
«Когда мы уже точно поняли, что едем, коллектив проявил инициативу, и мы собрали около фуры гуманитарной помощи. Сегодня мы передадим мэру Горловки в их социальный центр», — рассказал Эдгард Запашный.
Помощница артистов сообщила РИА Новости, что вещи первой необходимости — одежду и санитарные принадлежности — покупали сами участники труппы за свой счет. Фура будет передана в горловский пункт временного размещения.
«Мы (команда братьев Запашных — ред.) туда (в Горловку -ред.) постоянно ездим. Последний раз были в пункте временного размещения. Увидели, что там нужно буквально все — от носков до зубных щеток», — подчеркнула помощница.
Кроме того, артисты доставят гуманитарную помощь в детский социальный центр Горловки и в донецкий приют для животных «ПИФ». «ПИФу» уже перевели около миллиона рублей от Большого московского цирка. Также переведено полмиллиона рублей в детский социальный центр Горловки и столько же — донецкому цирку, уточнила помощница.
В ближайшие дни братья Запашные также посетят госпиталь с ранеными бойцами.