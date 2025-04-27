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В Ростовской области до конца мая действует нерестовый запрет

В донском регионе действуют ограничения на рыбную ловлю в связи с нерестовым запретом.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 апреля по 31 мая действует нерестовый запрет. Об ограничениях в этот период информирует Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Нерестовый запрет вводится каждый год для сохранения численности видов. В это время рыбу нельзя ловить в следующих водоемах:

— В реках Аксай, Тузлов, Грушевка, ерике Караич, реке Черкасской с Махинским лиманом и Койсуг;

— В Таганрогском заливе, от села Маргаритово до села Новомаргаритово — 1,5 километра от берега;

— Возле гирла Миусского лимана — 2,5 километра в обе стороны;

— На Веселовском водохранилище есть шесть конкретных участков с точными координатами;

— В притоках Северского Донца: реках Кундрючья — до Прохоровской плотины, Быстрой — до поселка Жирнов, в Калитве — до поселка Литвиновка.

Дополнительные ограничения устанавливаются в 500-метровой зоне от железнодорожных и автомобильных мостов, вблизи федеральных трасс, а также на реке Мокрая Чумбурка — до хутора Юшкин.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность: штрафы до 5 тысяч рублей с конфискацией снастей. При крупном ущербе наступает уже уголовная ответственность.