Крупный лесной пожар тушат в Беларуси на границе с Украиной — горят леса и болото

Министерство лесного хозяйство сообщило об очередном крупном лесном пожаре в Беларуси на границе с Украиной — горят леса и болото.
Горит болотистая местность в Милошевичском лесхозе, а ликвидируют огонь работники лесного хозяйства из пяти лесхозов, как и техника оттуда.
Буквально 20 апреля сообщалось, что трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса.
Ранее мы рассказывали, что в Малоритском районе парашютистка застряла на дереве, вися на высоте 12 метров.
Тем временем рассказываем, что штраф за букет наломанной в городе сирени достигает 840 рублей.
Здесь пишем, что можно и нельзя делать на Радуницу 29 апреля 2025 года.
Еще мы сообщали, что Ефремов и Бикович играют в новой экранизации «Альпийской баллады» белорусского писателя Василя Быкова.