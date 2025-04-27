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Крупный лесной пожар тушат в Беларуси на границе с Украиной — горят леса и болото

Крупный лесной пожар тушат на границе Беларуси и Украины — горят леса и болото.

Источник: Комсомольская правда

Министерство лесного хозяйство сообщило об очередном крупном лесном пожаре в Беларуси на границе с Украиной — горят леса и болото.

Горит болотистая местность в Милошевичском лесхозе, а ликвидируют огонь работники лесного хозяйства из пяти лесхозов, как и техника оттуда.

Буквально 20 апреля сообщалось, что трансграничный пожар с Украины перешел на десятки гектар белорусского леса.

Ранее мы рассказывали, что в Малоритском районе парашютистка застряла на дереве, вися на высоте 12 метров.

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