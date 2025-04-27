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Чем нас удивит погода: В Молдове до +17 и холодный ветер, — угроза заморозков по ночам сохраняется

Погода в Молдове в понедельник, 28 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +15−17, ночью 2−4 градуса тепла. Средняя скорость ветра 9 км/час. Максимальные порывы — 22 км/час. В общем, терпимо. Переменная облачность.

В прошлом году в этот день было +21.

На юге Молдовы днем +17 ночью, + 8. Переменная облачность.

На севере страны днем +12 ночью +3. Переменная облачность.

Вместе с тем, в связи с заморозками, продолжает действовать жёлтый код.

Интервал действия: 27−29.04.2025.

В период 27−29.04 в ночные и утренние часы на обширных участках на поверхности почвы, а 28−29.04 изолированно и в воздухе, ожидаются заморозки интенсивностью до минус 3 .

Держимся.

Угроза заморозков сохраняется. Фото: meteo.md Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Угроза заморозков сохраняется. Фото: meteo.md.

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