Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков

Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам — в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.