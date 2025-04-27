Херсонская область стала лидером по медианным зарплатам вахтовиков

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область, говорится в исследовании консалтинговой компании «Киберия» (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания изучила рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается в России 27 апреля.
Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области составляет 225 тысяч рублей, тогда как Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область предлагают по 200 тысяч рублей. Немного меньше медианная зарплата в Северной Осетии-Алании — 198 тысяч рублей и Карачаево-Черкесской Республике — 190 тысяч рублей.
При этом замыкают рейтинг Тверская, Архангельская области и Карелия, где медианные зарплаты для вахтовиков составляют по 140 тысяч рублей, а также Смоленская, Московская области и Республика Алтай, которые предлагают по 135 тысяч рублей.
Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам — в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.