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Специалисты сказали, что известно об уровне радиации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях Беларуси

Специалисты назвали уровень радиации на пострадавшей от аварии ЧАЭС территории.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника сказали телеканалу СТВ об уровне радиации на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях Беларуси.

В частности, в эфире напомнили, что 70% радиоактивных выбросов после взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС ветер принес на земли Беларуси, затронув 23% территории страны. А на самых пострадавших площадях (речь про 215 гектаров) был создан Полесский радиационно-экологический заповедник.

Так, заведующий лабораторией спектрометрии и радиохимии Сергей Калиниченко рассказал, что известно об уровне радиации на территории заповедника в пробах почвы, воды, растений, воздуха:

— Замеры проводятся регулярно. В зависимости от поступления проб. Таких высоких уровней сейчас, конечно, не наблюдается, как были первые годы.

Среди семи видов хоздеятельности в заповеднике — коневодство. Разводят породу русских тяжеловозов.

Ведущий зоотехник отдела лесного хозяйства и охраны радиационно-экологического заповедника Елена Болдырева сказала:

— Перед реализацией все лошади проходят предпродажную подготовку. В том числе и измерение радионуклидов. Превышения ни разу не было.

Кстати, на этот и другие виды деятельности заповедник имеет лицензия Госатомнадзора.

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