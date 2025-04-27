Специалисты сказали, что известно об уровне радиации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях Беларуси

Специалисты Полесского государственного радиационно-экологического заповедника сказали телеканалу СТВ об уровне радиации на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях Беларуси.
В частности, в эфире напомнили, что 70% радиоактивных выбросов после взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС ветер принес на земли Беларуси, затронув 23% территории страны. А на самых пострадавших площадях (речь про 215 гектаров) был создан Полесский радиационно-экологический заповедник.
Так, заведующий лабораторией спектрометрии и радиохимии Сергей Калиниченко рассказал, что известно об уровне радиации на территории заповедника в пробах почвы, воды, растений, воздуха:
— Замеры проводятся регулярно. В зависимости от поступления проб. Таких высоких уровней сейчас, конечно, не наблюдается, как были первые годы.
Среди семи видов хоздеятельности в заповеднике — коневодство. Разводят породу русских тяжеловозов.
Ведущий зоотехник отдела лесного хозяйства и охраны радиационно-экологического заповедника Елена Болдырева сказала:
— Перед реализацией все лошади проходят предпродажную подготовку. В том числе и измерение радионуклидов. Превышения ни разу не было.
Кстати, на этот и другие виды деятельности заповедник имеет лицензия Госатомнадзора.
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