Специалисты сказали, что известно об уровне радиации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях Беларуси

В частности, в эфире напомнили, что 70% радиоактивных выбросов после взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС ветер принес на земли Беларуси, затронув 23% территории страны. А на самых пострадавших площадях (речь про 215 гектаров) был создан Полесский радиационно-экологический заповедник.