Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 28 апреля

В старину верили, что с этого дня пчелы начинают особенно активно трудиться, поэтому пасечники осматривали ульи, чистили их и готовили к летнему сезону. На Пудов день часто вывозили ульи на свежий воздух, чтобы пчелы могли собирать первый нектар с цветущих растений. Крестьяне начинали сеять ранние яровые культуры, особенно овес и горох, так как считалось, что земля уже достаточно прогрелась. В этот день также собирали почки и кору целебных растений, которые, по поверьям, обладали особой силой.