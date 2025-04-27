Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 28 апреля

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
28 апреля в народном календаре называют Пудов день в честь святого Пуда — одного из учеников апостола Павла. Этот день считался важным для пчеловодов и земледельцев, так как знаменовал начало активных весенних работ.
В старину верили, что с этого дня пчелы начинают особенно активно трудиться, поэтому пасечники осматривали ульи, чистили их и готовили к летнему сезону. На Пудов день часто вывозили ульи на свежий воздух, чтобы пчелы могли собирать первый нектар с цветущих растений. Крестьяне начинали сеять ранние яровые культуры, особенно овес и горох, так как считалось, что земля уже достаточно прогрелась. В этот день также собирали почки и кору целебных растений, которые, по поверьям, обладали особой силой.
Пудов день был временем пробуждения природы, и люди старались жить в гармонии с ее ритмами, чтобы обеспечить хороший урожай и благополучие в доме.
Что делали на Руси в этот день?
28 апреля наши предки посвящали заботам о хозяйстве и подготовке к лету. Считалось, что правильные действия в этот день принесут удачу и достаток.
Работа на пасеке: пчеловоды осматривали ульи, чистили их от зимнего мусора и выставляли на солнце, чтобы пчелы набирались сил. Посевные работы: сеяли овес, горох, ячмень — верили, что зерно, посаженное в этот день, даст обильный урожай. Сбор лекарственных трав: заготавливали почки березы, кору дуба и ивы, которые использовали для лечения болезней. Генеральная уборка: хозяйки выметали сор из избы, проветривали одежду и постельное белье, чтобы изгнать зимнюю спячку из дома. Забота о скоте: выгоняли животных на первые выпасы, проверяли их здоровье после зимы.
Чего не стоит делать в этот день, 28 апреля?
Чтобы не навлечь неприятности, в Пудов день избегали некоторых действий.
Нельзя лениться: считалось, что безделье в этот день приведет к неудачам в делах на весь год. Не стоит ругаться и сквернословить: конфликты и злые слова могли отпугнуть удачу и навлечь болезни. Не рекомендуется отказывать в помощи: особенно если просят пожилые люди — это могло привести к финансовым трудностям. Нежелательно убивать насекомых: особенно пчел — это считалось большим грехом и могло навлечь беду. Нельзя оставлять грязную посуду: это сулило разлад в семье и притягивало негативную энергию.
Следование этим запретам помогало сохранить гармонию в доме и обеспечить благополучие на весь год.
Приметы погоды на 28 апреля.
Наблюдая за природой, наши предки предсказывали погоду на ближайшее время.
Если пчелы активно летают — лето будет теплым и урожайным. Дождь на Пудов день — к богатому урожаю грибов и ягод. Гром гремит — к скорому потеплению и хорошему клеву рыбы. Если береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим, если наоборот — дождливым. Холодный ветер дует — май будет прохладным.