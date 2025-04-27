Священников научат вести телеграм-каналы, чтобы бросить неправославный Facebook*

По сведениям, опубликованным Mash, для священнослужителей организованы дистанционные курсы. В ходе обучения они получат навыки создания и публикации контента, включая короткие видео и текстовые сообщения, а также изучат инструменты модерации и управления аудиторией, в том числе, возможности чат-ботов и защиты от спама. Отдельный блок программы посвящён вопросам духовной безопасности — священников обучат методам противодействия деструктивному информационному влиянию.