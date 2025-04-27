Священников научат вести телеграм-каналы, чтобы бросить неправославный Facebook*

По сведениям, опубликованным Mash, для священнослужителей организованы дистанционные курсы. В ходе обучения они получат навыки создания и публикации контента, включая короткие видео и текстовые сообщения, а также изучат инструменты модерации и управления аудиторией, в том числе, возможности чат-ботов и защиты от спама. Отдельный блок программы посвящён вопросам духовной безопасности — священников обучат методам противодействия деструктивному информационному влиянию.
Опыт Ватикана в использовании Telegram рассматривается в качестве ориентира. В случае успешной реализации пилотного проекта, программа цифрового просвещения будет масштабирована на другие регионы страны.
Ранее Telegram начал применять меры в отношении учётных записей, нарушающих условия использования платформы. В обновлённой версии мессенджера пользователи стали сталкиваться с блокировкой аккаунтов, ограничивающей возможности отправки сообщений и выполнения других действий. Заблокированные пользователи сохраняют возможность просмотра контента, но лишены прав на активное взаимодействие.
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