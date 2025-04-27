Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священников научат вести телеграм-каналы, чтобы бросить неправославный Facebook*

В рамках программы по информационному взаимодействию духовенство новых территорий осваивает ведение Telegram-каналов. Цель инициативы — предоставить священнослужителям альтернативу платформам, вызывающим критику, в частности, признанному экстремистским и порицаемому Facebook*.

Источник: Life.ru

По сведениям, опубликованным Mash, для священнослужителей организованы дистанционные курсы. В ходе обучения они получат навыки создания и публикации контента, включая короткие видео и текстовые сообщения, а также изучат инструменты модерации и управления аудиторией, в том числе, возможности чат-ботов и защиты от спама. Отдельный блок программы посвящён вопросам духовной безопасности — священников обучат методам противодействия деструктивному информационному влиянию.

Опыт Ватикана в использовании Telegram рассматривается в качестве ориентира. В случае успешной реализации пилотного проекта, программа цифрового просвещения будет масштабирована на другие регионы страны.

Ранее Telegram начал применять меры в отношении учётных записей, нарушающих условия использования платформы. В обновлённой версии мессенджера пользователи стали сталкиваться с блокировкой аккаунтов, ограничивающей возможности отправки сообщений и выполнения других действий. Заблокированные пользователи сохраняют возможность просмотра контента, но лишены прав на активное взаимодействие.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.