До 11 возросло число погибших после наезда машины на толпу в Ванкувере

Как писал сайт KP.RU, ранее со ссылкой на полицию сообщалось, что в Ванкувере увеличилось до девяти человек число жертв наезда кроссовера на людей. В числе погибших также числится ребенок. Отмечалось, что мужчина наехал на толпу во время фестиваля Лапу-Лапу.