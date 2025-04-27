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До 11 возросло число погибших после наезда машины на толпу в Ванкувере

Полиция пока не установила мотив, совершенного водителем автомобиля преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Ванкувере количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале достигло 11 человек. Об этом сообщил замначальника городской полиции Стив Раи.

«На данный момент подтверждены смерти 11 человек», — заявил Раи на пресс-конференции с журналистами, добавив, что число жертв еще может возрасти.

По его словам, мотив преступления остается неизвестным. Раи уточнил, что задержанный на месте ЧП водитель ранее взаимодействовал с полицией и медицинскими специалистами из-за своего психического здоровья.

Как писал сайт KP.RU, ранее со ссылкой на полицию сообщалось, что в Ванкувере увеличилось до девяти человек число жертв наезда кроссовера на людей. В числе погибших также числится ребенок. Отмечалось, что мужчина наехал на толпу во время фестиваля Лапу-Лапу.

Напомним, трагедия произошла накануне во время филиппинского культурного фестиваля Дня Лапу-Лапу. Правоохранители задержали 30-летнего водителя машины.