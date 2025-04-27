МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура к утру понедельника в Москве может опуститься до нуля градусов, это самые сильные, но последние заморозки полярного вторжения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. «Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной — температура к утру опустится до 0 — плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения. Ну, а днём в понедельник столица окажется на южной периферии североатлантического циклона. В регион придут облака и относительно тёплые воздушные массы. Днём температура поднимется до плюс 9 — плюс 11. И пока без дождей», — заявил Леус. Синоптик отметил, что во вторник упомянутый циклон выйдет на территорию Вологодской области, он принесёт в столицу более плотные облака и дневные дожди. Ночью будет уже без заморозков, а днём — чуть прохладнее, чем в понедельник — плюс 8 — плюс 10 градусов, что все ещё ниже климатической нормы этих дней апреля. «Циклоны смещаются по территории Европейской России достаточно быстро, и в среду столица окажется между двумя атмосферными вихрями. Один будет уходить на север Предуралья, а другой приближается с северо-запада и выходит в Прибалтику», — добавил Леус. Он уточнил, что погода в среду будет облачная с прояснениями, не обойтись без небольших и локальных дождей, а температура ещё подрастет и термометры покажут плюс 12 — плюс 14 градусов, но, как известно, норма последнего апрельского дня составляет плюс 15 градусов.