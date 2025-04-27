В Дублине прошло шествие с портретами Путина и Трампа

В Дублине прошла акция протеста против миграционной политики правительства Ирландии, сообщает Irish Independent.
Участие в акции приняли тысячи человек, при этом некоторые из них во время шествия держали в руках портреты президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.
Участники акции были в зеленых бейсболках с надписью «Сделаем Ирландию снова великой», что является отсылкой к традиционному лозунгу предвыборной кампании Трампа.
В результате мероприятия за нарушение общественного порядка были задержаны три человека.
Ранее CNN показал портрет, который Путин подарил Трампу в марте.
Автор работы — художник Никас Сафронов. По его словам, он сразу понял, какую роль эта картина может сыграть в сближении Соединённых Штатов и России.