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Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей призвали не оставлять машины возле деревьев из-за сильного ветра.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москвичей призывают не оставлять машины около деревьев во время сильного ветра в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра в течение дня в Москве будет сильный ветер до 15 метров в секунду. Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о сломанных знаках или светофорах можно сообщить с мобильного телефона по номеру 3210.