Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москвичей призывают не оставлять машины около деревьев во время сильного ветра в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра в течение дня в Москве будет сильный ветер до 15 метров в секунду. Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о сломанных знаках или светофорах можно сообщить с мобильного телефона по номеру 3210.