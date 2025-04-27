Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра в течение дня в Москве будет сильный ветер до 15 метров в секунду. Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения», — говорится в сообщении.