Тарасова осудила запрет Жулину поехать на Олимпийский отбор

Тарасова высказалась о запрете Жулину поехать на отбор Олимпиады.
Решение о запрете Александру Жулину поехать на олимпийский отбор является вопиющей несправедливостью и может негативно сказаться на выступлении российских спортсменов. Об этом заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, это «жуткая несправедливость».
«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Все нас знают. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. Нас дисквалифицировали, когда у нас в каждом виде было по три участника. Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — сказала Тарасова агентству.
По мнению Тарасовой, подобные действия требуют немедленного реагирования на государственном уровне. Она считает, что дальнейшее игнорирование подобных ситуаций может привести к еще большим трудностям для российских спортсменов и тренеров, которые полностью посвятили свою жизнь спорту. Тарасова призвала руководство страны искать пути решения проблемы и отстаивать права отечественных представителей на международных соревнованиях.
В интервью Вячеславу Фетисову на телеканале «Звезда» Александр Жулин сообщил, что ему было отказано в праве сопровождать своих фигуристов на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2026 года, передает MK.RU. Жулин тренирует Александру Степанову и Ивана Букина — неоднократных чемпионов России в соревнованиях по танцам на льду.