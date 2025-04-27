Тарасова осудила запрет Жулину поехать на Олимпийский отбор

«Я считаю, что это жуткая несправедливость, кошмар и подлость. Все нас знают. Это может помешать любому нашему спортсмену или паре, если не послать с ним тренера. А шансы наши и так невелики в связи с тем, что мы три года нигде не выступаем. Нас дисквалифицировали, когда у нас в каждом виде было по три участника. Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — сказала Тарасова агентству.