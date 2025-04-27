«Обещала вернуть любимого»: в Ростовской области осудили мошенницу, предлагавшую магические услуги

Вскоре женщина сообщила девушке, что на нее наведена порча. Снять ее она обещала за 4000 рублей. Та снова сделала перевод. Однако на этом гадалка не остановилась: для продолжения магических ритуалов потребовала сумму в 50 тысяч 300 рублей. В течение двадцати дней девушка переводила ее частями.