«Обещала вернуть любимого»: в Ростовской области осудили мошенницу, предлагавшую магические услуги

В Ростовской области осудили мошенницу, которая выманивала у жителей деньги на магические ритуалы. Об этом сообщается на сайте Шахтинского городского суда.
В социальной сети женщина разместила объявление о магических услугах: приворотах, присушках, привязках и прочем. Дальнейшее общение предлагала вести в интернет-мессенджере.
На предложение откликнулась девушка: она поссорилась с парнем и попросила его вернуть. Гадалка пообещала сделать это за 6600 рублей. Клиентка послушно перевела деньги на карту исполнительнице.
Вскоре женщина сообщила девушке, что на нее наведена порча. Снять ее она обещала за 4000 рублей. Та снова сделала перевод. Однако на этом гадалка не остановилась: для продолжения магических ритуалов потребовала сумму в 50 тысяч 300 рублей. В течение двадцати дней девушка переводила ее частями.
Поскольку результата от магических сеансов не было, а аппетиты колдуньи росли, дончанка обратилась с заявлением в полицию. В отношение женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Она полностью признала вину и возместила обманутой ущерб. Суд приговорил ее к обязательным работам на срок 160 часов.
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