Новые игроки и свиные гонки: как прошел четвертый выпуск шоу «Сокровища императора»

Михаил Галустян и Ольга Бузова — ведущие шоу.
В воскресенье, 27 апреля 2025 года, на канале ТНТ вышел четвертый выпуск второго сезона реалити-шоу «Сокровища императора». В проект добавились два новых участника. Однако после двух дней испытаний с некоторым игроками пришлось проститься. Подробнее — в материале URA.RU.
О чем шоу «Сокровища императора».
Реалити-шоу «Сокровища императора» — приключенческий проект, действие которого разворачивается в Китае. В шоу участвуют восемь дуэтов, каждый из которых состоит из известной российской личности и ее сопровождающего — это может быть друг, родственник или коллега. Участники борются за главный приз — один миллион юаней, что соответствует примерно 14 миллионам рублей.
В ходе программы команды передвигаются по различным контрольным точкам маршрута, выполняя задания. В начале каждого этапа участникам выдается карта с маршрутом и небольшая сумма денег. Побеждает та пара, которая первой достигнет финального пункта и ударит в гонг. Ведущими проекта являются артистка Ольга Бузова и актер Михаил Галустян.
Участники второго сезона шоу «Сокровища императора».
В четвертом выпуске второго сезона «Сокровища императора» участвовали следующие пары:
Алена Жигалова неожиданно появилась на шоуФото: Shatokhina Natalia / news.ru /Global Look Press.
Певица Нюша с сестрой, чемпионкой-синхронисткой Машей Шурочкиной (команда «Розовые»)Певица Ирина Дубцова в паре с рэпером Натаном (команда «Желтые»).Звезда ММА Магомед Исмаилов и комик Магомед Муртазаалиев (команда «Фиолетовые»).Экстрасенс Лина Джебисашвили с бойфрендом Юрием Фунтовым (команда «Синие»).Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров и его дочь Кристина (команда «Зеленые»).Певица Глюкоза (Наталья Ионова) с визажисткой Анной Максумовой (команда «Голубые»).
В этом выпуске к участникам присоединилась новая звездная пара — Дана Борисова (бывшая телеведущая) и Алена Жигалова (ведущая-блоггер с ютуба) (команда оранжевых).
Стартовое испытание.
В стартовом испытании участникам предстояло сыграть в маджонг. Команды поочередно открывали пронумерованные кубики, на обратной стороне которых были изображены иероглифы. Задача состояла в том, чтобы найти три пары совпадающих иероглифов — только после этого команда могла продолжить путь.
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Игра начиналась с новичков, которые определяли, кто будет следующим игроком, далее процесс шел по цепочке. Первыми успешно завершили задание участники команды «Зеленые», за ними последовали «Маги», третьими финишировали «Розовые». Команда «Желтые» не сумела выполнить задачу и была вынуждена отстоять 20-минутный штраф.
Ирина Дубцова проявила недовольство: сначала вступила в конфликт с Натаном, а затем вовсе перестала с ним разговаривать, устроив конфликтную ситуацию без серьезных оснований.
Запасы денег у участников на два дня: зеленые — 420 юаней, фиолетовые — 500, розовые — 330, фуксия — 490, синие — 160, голубые — 280, оранжевые — 420, желтые — 460.
Испытания в первый день в четвертом выпуске шоу.
В первый день участники прошли два испытания: шары и гонки.
«Шары».
В начале участники должны были найти торговый центр, а затем воспользоваться такси, так как начался дождь. Из торгового центра они направились в парк Роуз-Ридж, также известный как «Сайлент-Хилл», находящийся примерно в 80 километрах от отправной точки. На заранее согласованной локации их ожидало испытание: необходимо было с помощью головы напарника лопнуть десять воздушных шаров, наполненных воздухом и порошковой краской.
Семья Шурочкиных решила воспользоваться упрощенным вариантом — им требовалось лопнуть лишь пять шаров. Остальные варианты заданий участниками использованы не были. Первыми успешно выполнили задание представители команды в зеленых цветах, после чего им предстояло пройти пешком три километра до фуникулера.
Наиболее эффективной оказалась тактика команды в светло-розовых футболках — они аккуратно надавливали на шары головой, а не пытались лопнуть их с размаху. Участники в синих цветах завершили задание последними.
«Гонки».
Перед началом соревнования участникам предстояло выбрать свинью, которая будет участвовать в забеге. Затем необходимо было дождаться появления следующей пары и состязаться с ней за возможность покинуть миссию. Разрешалось подгонять животных с помощью бамбуковой палки. Команда в зеленых футболках дождалась соперников в фиолетовом, одержала победу над командой Маги и отправилась на такси в отель. Проигравшие зеленые остались в ожидании следующей команды.
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В дальнейшем пары соревновались по аналогичной схеме: зеленые против розовых — победу одержали зеленые; розовые против голубых — выиграли розовые. Голубые против желтых — сильнее оказались желтые; голубые против команды фуксии — выиграли голубые. Фуксии сразились с синими — успех был на стороне фуксии; синие против оранжевых — победа за синими. Оранжевой команде было засчитано техническое поражение и начислено штрафное время в 20 минут.
Первыми в гонг ударили фиолетовые, зеленые пришли вторыми. Розовые — третьи, желтые — четвертые, фуксии — пятые, голубые — шестые, синие — седьмые. Последними доползли оранжевые. Вечером состоялось традиционное чаепития.
Испытания во второй день четвертого выпуска шоу.
Во второй день участники прошли два испытания: «Выдуть или размазать» и «Спортивная команда».
«Выдуть или размазать».
Во время промежуточного этапа участникам предстояло по фотографии отыскать среди однотипных зданий то, которое было загадано организаторами. Команды, выступавшие под розовым и желтым цветами, воспользовались автобусом, однако выбрали неверный маршрут и потеряли около часа. Команда фуксий сразу определила нужную локацию и уже оттуда отправилась на автобусе в парк. Первыми к следующему испытанию прибыли участники фиолетовой команды.
На месте им предложили выбрать один из двух конвертов с заданиями — «дуть» или «размазать». В задании «дуть» требовалось изготовить надувной леденец в форме свинки на палочке и продать его прохожим за 20 юаней. В варианте «размазать» необходимо было по образцу вылить карамель на металлический противень и реализовать получившийся леденец. При этом карамель была настолько горячей, что участники, выполнявшие «дуть», обожгли себе пальцы. Маги после нескольких попыток справились с заданием, быстро продали леденец дедушке с внуком и отправились на метро к следующей подсказке.
Задание «дуть» выбрали фуксии (не выполнили условие и получили штраф), а также синие и желтые команды (обе получили штрафы). Задание «размазать» выполняли розовые, зеленые, голубые, а также оранжевые (последние также получили штраф).
«Спортивная команда».
Глюкоза покинула шоу в четвертом выпускеФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Участникам предстояло доехать на общественном транспорте от моста до спортивной школы. Их задачей было познакомиться с десятью игроками местной баскетбольной команды, запомнить их имена. Затем в отдельном помещении на доске нужно было сопоставить индивидуальные фотографии спортсменов с именами. В случае ошибки необходимо было начать выполнение задания заново.
Первыми к месту проведения испытания прибыли участники команды «Фиолетовые». Для дагестанских конкурсантов задача оказалась особенно сложной: все баскетболисты показались им похожими, а Магомеду и вовсе было трудно запомнить их имена. Однако после нескольких неудачных попыток им удалось справиться с заданием, после чего они отправились на такси на поиски ведущих.
Остальные команды также выполнили задание, хотя и с трудом. Наибольшие трудности возникли у команды «Фуксия»: им пришлось потратить много времени на выполнение этапа, из-за чего они утратили лидерство в соревновании.
Кто покинул шоу «Сокровища императора» в четвертом выпуске.
Первыми финишировали фиолетовые, они получили от ведущих ключ от ячейки с деньгами. Светло-розовые — вторые, зеленые — третьи, синие — четвертые, желтые — пятые, фуксии — шестые, новые оранжевые — седьмые. В итоге шоу покинули Глюкоза и Анна Магсумова.