Новые игроки и свиные гонки: как прошел четвертый выпуск шоу «Сокровища императора»

На месте им предложили выбрать один из двух конвертов с заданиями — «дуть» или «размазать». В задании «дуть» требовалось изготовить надувной леденец в форме свинки на палочке и продать его прохожим за 20 юаней. В варианте «размазать» необходимо было по образцу вылить карамель на металлический противень и реализовать получившийся леденец. При этом карамель была настолько горячей, что участники, выполнявшие «дуть», обожгли себе пальцы. Маги после нескольких попыток справились с заданием, быстро продали леденец дедушке с внуком и отправились на метро к следующей подсказке.