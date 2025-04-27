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«Течение отнесло ребенка». В Сморгони прохожие спасли девочку-первоклашку, которая упала в воду в городском парке

Прохожие спасли девочку-первоклашку, упавшую в воду в парке Сморгони.

Источник: Комсомольская правда

В Сморгони двое мужчин спасли шестилетнюю девочку-первоклассницу, которая упала в воду в городском парке, сообщает МЧС Беларуси.

Мужчины находились в парке вдоль берега реки Оксна. От женщин на скамейках они услышали о шуме под мостом, а подбежав туда, увидели оказавшегося в воде ребенка. Как потом выяснится, первоклассница шла домой через парк, решила спуститься к воде, однако упала в воду, подскользнувшись на бетонном склоне.

«Течение отнесло ребенка к ограждающей решетке, за которую она держалась до прибытия помощи», — говорят в МЧС.

Пока один из мужчин спасал девочку из воды и поддерживал ребенка, второй вызвал скорую помощь, бригаде которой и передали ребенка. Шестилетка госпитализирована.

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