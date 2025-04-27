«Течение отнесло ребенка». В Сморгони прохожие спасли девочку-первоклашку, которая упала в воду в городском парке

Мужчины находились в парке вдоль берега реки Оксна. От женщин на скамейках они услышали о шуме под мостом, а подбежав туда, увидели оказавшегося в воде ребенка. Как потом выяснится, первоклассница шла домой через парк, решила спуститься к воде, однако упала в воду, подскользнувшись на бетонном склоне.