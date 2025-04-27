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«Уже была»: Муж дочери Волочковой рассказал о первой брачной ночи

Бизнесмен Никита Григорян в шутливой форме ответил на вопрос журналиста 78.ru, касающийся планов на первую брачную ночь с Ариадной — дочерью известной балерины Анастасии Волочковой.

Источник: Life.ru

Когда Григоряна вместе с супругой заметили представители СМИ во время их отъезда со свадьбы, он посадил Ариадну в машину. На вопрос репортёра о том, ожидается ли у новобрачных первая брачная ночь, новоиспечённый муж с улыбкой сказал: «Уже была. Вы всё пропустили».

Ранее Анастасия Волочкова поделилась фотографиями со свадьбы своей 19-летней дочери Ариадны. Бывшая ведущая балерина Большого театра сообщила, что праздник состоялся в Санкт-Петербурге. Она продемонстрировала оформление зала, где гостей встречали родные и близкие. По её словам, всё помещение было украшено живыми белыми розами в роскошном стиле.