Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
«Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 — плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.