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Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

Синоптик Леус: температура в Москве вернется к климатической норме в пятницу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Температура в Москве в пятницу вернется к климатической норме, она поднимется до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 — плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что выходные начнутся с возвращения дождей и с небольшого роста температуры.