Москвичам рассказали, когда погода вернется к климатической норме

«Второй день майских праздников порадует погодой. В пятницу над регионом расположится антициклон. Ожидается переменная облачность и без осадков, а температура составит плюс 13 — плюс 15, можно сказать, что температура вернется в рамки климатической нормы», — рассказал Леус.