Понедельник станет самым холодным днем апреля в Москве

«Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной — температура к утру опустится до 0 — плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения», — сообщил Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что днем погода уже нормализуется, в регион придут облака и теплые воздушные массы. Температура поднимется до +9−11 градусов. По его словам, дождя не предвидится.