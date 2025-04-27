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В саратовском селе Лох снова украли дорожный знак с названием

От знака с названием села остались только две стойки.

Источник: Аргументы и факты

Дорожный знак на въезде в населенный пункт Лох в очередной раз украли в Новобурасском районе Саратовской области. Соответствующее фото опубликовал местный Telegram-канал.

«Очередной знак — все», — сообщил автор фото.

На опубликованном кадре продемонстрировано отсутствие знака и оставшиеся для него две стойки.

Местные жители уже привыкли к подобным инцидентам. Знак регулярно воруют. Последняя табличка, как отмечают жители, продержалась 56 дней.

В прошлом году знак провисел рекордные 140 дней.

Пользователи соцсетей предложили местным жителям установить каменный знак или разместить рядом с ним камеры.

Ранее власти села Мусорка заявили, что жители не считают название оскорбительным.