В саратовском селе Лох снова украли дорожный знак с названием

Дорожный знак на въезде в населенный пункт Лох в очередной раз украли в Новобурасском районе Саратовской области. Соответствующее фото опубликовал местный Telegram-канал.
«Очередной знак — все», — сообщил автор фото.
На опубликованном кадре продемонстрировано отсутствие знака и оставшиеся для него две стойки.
Местные жители уже привыкли к подобным инцидентам. Знак регулярно воруют. Последняя табличка, как отмечают жители, продержалась 56 дней.
В прошлом году знак провисел рекордные 140 дней.
Пользователи соцсетей предложили местным жителям установить каменный знак или разместить рядом с ним камеры.
Ранее власти села Мусорка заявили, что жители не считают название оскорбительным.