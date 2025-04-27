Электромобиль «Атом» впервые появился на улицах Москвы: характеристики авто

Электромобиль «Атом» обладает множеством инноваций.
Электромобиль «Атом», разработанный российским стартапом «Кама», уже привлек на улицах Москвы внимание множества автолюбителей благодаря своим инновационным характеристикам и дизайну. Руководитель стартапа Сергей Когогин и сооснователь Рубен Варданян уверены, что «Атом» станет настоящим прорывом на российском рынке. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Производственные планы и предзаказы.
«Кама» успешно реализует проект по производству электромобиля «Атом» на заводе «Москвич», который ранее принадлежал Renault. Производственный процесс уже вошел в активную фазу, и с момента начала предварительных заказов на «Атом» было зарегистрировано более 105 тысяч заявок.
Кроме того, в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «Камы» была заключена партнерская договоренность с китайской международной корпорацией XY Group. Это сотрудничество не только усилило производственные мощности, но и оказало положительное влияние на продвижение электромобиля на местном рынке.
Технические характеристики «Атома».
«Атом» сможет разгоняться до 100 км/ч за восемь секундФото: Сергей Карпухин/ТАСС.
Функциональный образец автомобиля «Атом» представляет собой пятидверный хэтчбек с размерами 3995 мм в длину, 1780 мм в ширину и 1615 мм в высоту. Этот автомобиль обладает дорожным просветом в 170 мм и задним приводом.
У него мощные разгонные характеристики, позволяющие развить скорость до 100 км/ч всего за восемь секунд. Запас хода составляет 500 километров благодаря батарее емкостью 77 кВт·ч. Мощность двигателя автомобиля равна 150 кВт, а функция быстрой зарядки позволяет получить 100 километров пробега всего за восемь минут.
Дизайн «Атома» разработан итальянским дизайн-бюро, что придает автомобилю современный и стильный вид. Кузов автомобиля будет выполнен из различных сталей и алюминия, использующихся для повышения жесткости и безопасности.
Конструкция кузова и системы безопасности.
Основная особенность кузова «Атома» заключается в его конструкции с автоматическими распашными дверями и отсутствием средних стоек, что придает автомобилю уникальный вид и облегчает доступ в салон. Такая конструкция требует особого внимания к безопасности, поэтому команда «Камы» разработала множество тестов на прочность. К примеру, проводятся тесты на пассивную безопасность, чтобы достигнуть минимум четырех звезд по системе C-NCAP. Более 400 кг массы автомобиля составит тяговая батарея емкостью 77 кВт·ч.
Инновации.
Запуск серийного производства «Атома» ожидается в середине 2025 годаФото: Сергей Карпухин/ТАСС.
Одна из интересных особенностей «Атома» заключается в системе автоматического открывания дверей. При открытии передняя створка сначала должна слегка приоткрыться, а затем распахнуться задняя. Это решение было принято для повышения удобства пользования и безопасности. Процесс открытия дверей осуществляется посредством приложения на смартфоне через Bluetooth.
Кроме того, электромобиль будет оснащен множеством систем безопасности, включая передовые технологии для защиты пассажиров и пешеходов при столкновении. Инженеры «Камы» активно работают над улучшением коррозионной стойкости конструкции и планируют провести тщательные испытания в различных условиях.
Когда запустят серийное производство.
Запуск серийного производства «Атома» планируется на середину 2025 года. Компания уверена, что начало производства в Китае только укрепит ее позиции на рынке.
Первый «Атом» заметили на дорогах Москвы.
На улицах Москвы 27 апреля был замечен предсерийный образец электромобиля «Атом», который впервые выехал для тестирования вне испытательных условий. Он проехал по Павелецкой набережной, проспектам Мира и Комсомольскому, а также посетил музей «Атом» на ВДНХ.