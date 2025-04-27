Электромобиль «Атом» впервые появился на улицах Москвы: характеристики авто

Основная особенность кузова «Атома» заключается в его конструкции с автоматическими распашными дверями и отсутствием средних стоек, что придает автомобилю уникальный вид и облегчает доступ в салон. Такая конструкция требует особого внимания к безопасности, поэтому команда «Камы» разработала множество тестов на прочность. К примеру, проводятся тесты на пассивную безопасность, чтобы достигнуть минимум четырех звезд по системе C-NCAP. Более 400 кг массы автомобиля составит тяговая батарея емкостью 77 кВт·ч.