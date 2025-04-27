Министр подозревает, что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь.
— Трансграничные пожары есть. Последний из них вечером в субботу (речь про 19 апреля 2025-го, когда, как сообщалось, десятки гектаров белорусского леса горели от огня со стороны Украины. — Ред.) перешел с украинской территории, у нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то. 1,5 км фронт огня, это так просто не бывает в лесной экосистеме, — отметил министр.
В целом, пожары он назвал весомой проблемой на данный момент, напомнив, что впервые в современной истории пожароопасный период в лесах страны начался уже 21 февраля. Кулик также добавил:
— Поэтому готовность у нас номер один, усилены пожарные расчеты вдоль госграницы.
Также 27 апреля стало известно, что крупный лесной пожар тушат в Беларуси на границе с Украиной — горят леса и болото.