Министр подозревает, что поджог мог стать причиной трансграничного пожара, перешедшего с Украины в Беларусь

— Трансграничные пожары есть. Последний из них вечером в субботу (речь про 19 апреля 2025-го, когда, как сообщалось, десятки гектаров белорусского леса горели от огня со стороны Украины. — Ред.) перешел с украинской территории, у нас есть даже такие подозрения, что это специальный поджог какой-то. 1,5 км фронт огня, это так просто не бывает в лесной экосистеме, — отметил министр.