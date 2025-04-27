«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

Параллельно с этим в Испании развернулась не менее захватывающая битва за Кубок Короля. В напряжённом финальном матче, проходившем в Севилье, «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» со счётом 3:2. Игра, потребовавшая дополнительного времени для выявления победителя, стала настоящим украшением турнира. Этот трофей стал для каталонского клуба 32-м в Кубке Испании, что значительно больше, чем у «Реала» (20). В прошлом сезоне кубок достался «Атлетику» из Бильбао, который стал обладателем трофея в 24-й раз.