«Ливерпуль» в 20-й раз выиграл чемпионат Англии по футболу

Набрав 82 очка, команда обеспечила себе недосягаемое преимущество над ближайшим преследователем, «Арсеналом», у которого 67 очков, что делает погоню невозможной в оставшихся четырёх турах. Этот титул стал юбилейным, 20-м в истории клуба, сравняв «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских званий. Конкуренцию обоим грандам составляют «Арсенал» (13 титулов) и «Манчестер Сити» (10), доминировавший в последних четырёх сезонах.
Параллельно с этим в Испании развернулась не менее захватывающая битва за Кубок Короля. В напряжённом финальном матче, проходившем в Севилье, «Барселона» одержала волевую победу над «Реалом» со счётом 3:2. Игра, потребовавшая дополнительного времени для выявления победителя, стала настоящим украшением турнира. Этот трофей стал для каталонского клуба 32-м в Кубке Испании, что значительно больше, чем у «Реала» (20). В прошлом сезоне кубок достался «Атлетику» из Бильбао, который стал обладателем трофея в 24-й раз.