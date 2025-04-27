Сорочки XXXL и лосины: Плюс-сайз «хищницы» набросились на леопардовый принт в российских магазинах

Онлайн и офлайн магазины наполнили ассортимент изделиями с леопардовым принтом. За последние три месяца 2025 года продажи леггинсов достигли суммы в 1,2 миллиарда рублей, что на 127% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём производства увеличился на 112%. Особенно быстро разбирают утеплённые лосины с «хищным» принтом и спортивные модели с высокой талией.
Среди других вещей с леопардовым рисунком заметно вырос спрос на ночные сорочки XXXL размера, оверсайз-свитеры, стринги, женские лоферы и короткие платья. Леггинсы в категории плюс-сайз также расходятся очень быстро.
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