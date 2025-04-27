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Сорочки XXXL и лосины: Плюс-сайз «хищницы» набросились на леопардовый принт в российских магазинах

В последние месяцы в России наблюдается заметный рост популярности леопардовых леггинсов — спрос на них увеличился на 63%. По информации Mash, основная часть покупателей подобной одежды — женщины в возрасте от 35 до 60 лет.

Источник: Life.ru

Онлайн и офлайн магазины наполнили ассортимент изделиями с леопардовым принтом. За последние три месяца 2025 года продажи леггинсов достигли суммы в 1,2 миллиарда рублей, что на 127% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём производства увеличился на 112%. Особенно быстро разбирают утеплённые лосины с «хищным» принтом и спортивные модели с высокой талией.

Среди других вещей с леопардовым рисунком заметно вырос спрос на ночные сорочки XXXL размера, оверсайз-свитеры, стринги, женские лоферы и короткие платья. Леггинсы в категории плюс-сайз также расходятся очень быстро.

Ранее россиянам рассказали о самых актуальных цветах волос на весну 2025 года. Эти оттенки помогут женщинам в зрелом возрасте выглядеть свежее и моложе. Подробнее читайте в материале Life.ru.